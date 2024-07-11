شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية»: تأسيس شركة مع «سكاي» لإنشاء وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العربية للتعهدات الفنية تأسيس "شركة ذات غرض خاص" شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والإعلان "شركة ذات مسؤولية محدودة" بالشراكة مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض.
ونوهت الشركة بتأسيس شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والاعلان "شركة ذات مسؤولية محدودة " برأس مال قدره مليون ريال، وذلك بملكية 90% للشركة العربية للتعهدات الفنية، و10% للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، وسيكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وبحبس الشركة، يأتي إنشاء هذه الشركة تنفيذاً للعقد الموقع مع شركة ريمات الرياض للتنمية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض والذي تم إعلانه سابقاً على صفحة الشركة في موقع تداول.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض.
ونوهت الشركة بتأسيس شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والاعلان "شركة ذات مسؤولية محدودة " برأس مال قدره مليون ريال، وذلك بملكية 90% للشركة العربية للتعهدات الفنية، و10% للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، وسيكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وبحبس الشركة، يأتي إنشاء هذه الشركة تنفيذاً للعقد الموقع مع شركة ريمات الرياض للتنمية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض والذي تم إعلانه سابقاً على صفحة الشركة في موقع تداول.