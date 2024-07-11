شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«صدق» تفتتح فرعها الأول في مصر والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك تماشياً مع خطة الشركة في تعزيز مبيعاتها وتوسيع قاعدة عملائها.

وتعتبر (سليب هاي) من الشركات الرائدة في مجال صناعة الإسفنج والمراتب في جمهورية مصر العربية، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الفرع على إيرادات الشركة خلال عام 2024م. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) افتتاح شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية الشركة العربية لصناعة مراتب السست الإسفنج (سليب هاي) لفرعها الأول لبيع منتجات الشركة من خلال علامتها التجارية (.sh) في مركز (سيتي ستارز)، مدينة نصر، محافظة القاهرة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك تماشياً مع خطة الشركة في تعزيز مبيعاتها وتوسيع قاعدة عملائها.وتعتبر (سليب هاي) من الشركات الرائدة في مجال صناعة الإسفنج والمراتب في جمهورية مصر العربية، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا الفرع على إيرادات الشركة خلال عام 2024م.