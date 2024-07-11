شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «أنابيب» على أساس سعر 133.40 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأنابيب أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لبيان تداول السعودية، احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 133.40 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/01/05هـ الموافق 2024/07/11م، و إلغاء الأوامر القائمة.
ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/01/09هـ الموافق 2024/07/15م.
وكانت الشركة العربية للأنابيب قد أعلنت اليوم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني).
وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة.
وأوضحت أن المبلغ الإجمالي للزيادة 50 مليون ريال، فيما كان رأس المال قبل الزيادة 100 مليون ريال، وسيصبح بعد الزيادة 150 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50%.
وأفادت بأن عدد الأسهم قبل الزيادة 10 ملايين سهم، وسيصبح بعد الزيادة 15 مليون سهم.
وتهدف التوصية بزيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة.
ونوهت بزيادة رأس المال من خلال رسملة 50 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم لكل سهمين.
وأوضحت أن في حال الموافقة على البند سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشارت إلى أن في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وشملت النتائج: الموافقة على بعض مواد من النظام الأساس للشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
ووفقا لبيان تداول السعودية، احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 133.40 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/01/05هـ الموافق 2024/07/11م، و إلغاء الأوامر القائمة.
ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/01/09هـ الموافق 2024/07/15م.
وكانت الشركة العربية للأنابيب قد أعلنت اليوم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني).
وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة.
وأوضحت أن المبلغ الإجمالي للزيادة 50 مليون ريال، فيما كان رأس المال قبل الزيادة 100 مليون ريال، وسيصبح بعد الزيادة 150 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50%.
وأفادت بأن عدد الأسهم قبل الزيادة 10 ملايين سهم، وسيصبح بعد الزيادة 15 مليون سهم.
وتهدف التوصية بزيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة.
ونوهت بزيادة رأس المال من خلال رسملة 50 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم لكل سهمين.
وأوضحت أن في حال الموافقة على البند سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشارت إلى أن في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وشملت النتائج: الموافقة على بعض مواد من النظام الأساس للشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.