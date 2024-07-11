شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة حقوق الأولوية لـ«أيان» في حسابات المساهمين المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة أيان للإستثمار في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس 05/01/1446هـ الموافق 11/07/2024م.

وكانت شركة أيان للاستثمار، قد أعلنت، أمس، تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت الشركة في بيان أمس على تداول: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-08 الموافق 2024-07-14.

وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21.

وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.

وأفادت بأنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـًا أو جزئيـًا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وسيكتتب متعهد التغطية "شركة الإنماء للاستثمار" في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.