شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مراجع حسابات لـ«تبوك للتنمية الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقد مساء أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن النتائج تضمنت الموافقة على تعيين شركة غبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.
وأضافت أن التعيين جاء لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.
ونوهت بتحديد أتعاب مراجع الحسابات بقيمة إجمالية قدرها 575 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن النتائج تضمنت الموافقة على تعيين شركة غبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.
وأضافت أن التعيين جاء لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.
ونوهت بتحديد أتعاب مراجع الحسابات بقيمة إجمالية قدرها 575 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.