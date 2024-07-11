شكرا لقرائتكم خبر عن «أقاسيم»: توزيع 5 ملايين ريال أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بإعلان تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد، أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 5 ملايين ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31/12/2023م) بواقع (2) ريال عن كل سهم وبنسبة (20%) من رأس المال.وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.ونوهت بإعلان تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.