شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تمدد عقد منصة بحرية في السعودية بـ1.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة تمديد عقد طويل الأجل مع شركة نفط وطنية كبرى في السعودية لأحد عقود منصاتها التقليدية المرفوعة في المملكة.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 1.317 مليار ريال.

وأضافت أن العقد يتضمن تشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة Admarine 657 بفترة إلزامية لمدة عشرة سنوات.

ونوهت بأن عقد التمديد سيدخل حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2024م، بمجرد انتهاء أجل العقد الحالي للمنصة.