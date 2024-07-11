الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة عن الفترة (من 1 يناير 2024م إلى 30 يونيو 2024م).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة 17.7 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 118 مليون وحدة، وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.15 ريال.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.05%، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-06-18 الموافق 2023-12-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-01-16 الموافق 2024-07-22.
ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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