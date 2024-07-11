شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جرير» إلى 171.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وشهدت هوامش الربحية استقرارا نسبيا على مستوى المبيعات ككل مع ثبات تكاليف التشغيل المباشرة برغم زيادة المبيعات مما أدى إلى زيادة في إجمالي الربح بنسبة أعلى من نسبة زيادة المبيعات.

وأضافت أن على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصروفات العمومية والإدارية فقد أدت الزيادة في إجمالي الربح وزيادة الإيرادات الأخرى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 9.8%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الانخفاض النسبي لهامش الربحية لبعض الأقسام وتغير المزيج البيعي باتجاه الأقسام الأقل ربحية نسبيا.

وأوضحت أن من ضمن أسباب الانخفاض: زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية والعمومية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف لمبيعات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى التغير في المزيج البيعي باتجاه الأقسام الأقل ربحيا نسبيا.

وأوضحت أن ذلك على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 2.8% إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضا بواقع 1.1%.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية التي أدت إلى انخفاض صافي الربح بنسبة 3.2%. الدمام - شريف احمد - حققت شركة جرير للتسويق صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 171.1 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 9.8%، مقارنة بـ 155.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع إلى زيادة المبيعات بنسبة 8.8% وبالتالي ارتفاع اجمالي الربح.وشهدت هوامش الربحية استقرارا نسبيا على مستوى المبيعات ككل مع ثبات تكاليف التشغيل المباشرة برغم زيادة المبيعات مما أدى إلى زيادة في إجمالي الربح بنسبة أعلى من نسبة زيادة المبيعات.وأضافت أن على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصروفات العمومية والإدارية فقد أدت الزيادة في إجمالي الربح وزيادة الإيرادات الأخرى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 9.8%.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الانخفاض النسبي لهامش الربحية لبعض الأقسام وتغير المزيج البيعي باتجاه الأقسام الأقل ربحية نسبيا.وأوضحت أن من ضمن أسباب الانخفاض: زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية والعمومية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف لمبيعات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى التغير في المزيج البيعي باتجاه الأقسام الأقل ربحيا نسبيا.وأوضحت أن ذلك على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 2.8% إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضا بواقع 1.1%.وأفادت بأن من ضمن الأسباب: زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية التي أدت إلى انخفاض صافي الربح بنسبة 3.2%.