شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم التداول لـ«وقت اللياقة» في السوق المالية إلى «لجام للرياضة» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي تغيير اسم التداول ليتوافق بشكل أفضل مع رؤية الشركة في أن تكون الرائدة في سوق

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة تغيير اسم التداول الخاص بالشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) من (وقت اللياقة) إلى (لجام للرياضة).ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي تغيير اسم التداول ليتوافق بشكل أفضل مع رؤية الشركة في أن تكون الرائدة في سوق الرياضة واللياقة البدنية وفق أعلى المعايير، كما يعكس النمو و التنوع في العلامات التجارية للشركة التي تساهم في تحقيق العديد من الأهداف.