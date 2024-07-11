الاقتصاد

تغيير اسم التداول لـ«وقت اللياقة» في السوق المالية إلى «لجام للرياضة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم التداول لـ«وقت اللياقة» في السوق المالية إلى «لجام للرياضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة تغيير اسم التداول الخاص بالشركة على موقع السوق المالية (تداول) من (وقت اللياقة) إلى (لجام للرياضة).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي تغيير اسم التداول ليتوافق بشكل أفضل مع رؤية الشركة في أن تكون الرائدة في سوق واللياقة البدنية وفق أعلى المعايير، كما يعكس النمو و التنوع في العلامات التجارية للشركة التي تساهم في تحقيق العديد من الأهداف.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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