الاقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا اليوم اليوم، بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2375.70 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2381.30 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 30.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6 % إلى 992.30 دولار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا