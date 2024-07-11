الدولار يتراجع قبل بيانات تضخم أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجع الدولار بشكل طفيف اليوم وسط تحركات حذرة إلى حدّ كبير قبل تقرير للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم، في حين صعد الجنيه الاسترليني على خلفية انحسار التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في أغسطس.

وصعد اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.04 %، ليصل إلى 1.0834 دولارًا،كما زاد الدولار الأسترالي 0.01 %، مسجلاً 0.6754 دولار. ولم يسجل الدولار تغيرًا يذكر عند 104.95 مقابل سلة من العملات.

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