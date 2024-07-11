“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى البنك المركزي الصيني اليوم عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان (280.35 مليون دولار أمريكي)، لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8 في المئة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وفقًا للبنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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