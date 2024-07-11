شكرا لقرائتكم خبر عن بنك كوريا الجنوبية المركزى يثبت الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى الكورى الجنوبى، تجميد سعر الفائدة الرئيسى للمرة الثانية عشرة على التوالى، وسط ارتفاع ديون الأسر واعتدال التضخم، حيث أبقى مجلس السياسة النقدية للبنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.

وأوضح المركزي في بيان - نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، أن تثبيت سعر الفائدة جاء في الوقت الذي ترتفع فيه ديون الأسر على الرغم من السياسات التقييدية المستمرة وظهور علامات لتراجع الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية، في حين يُتوقع نمو اقتصاد البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام على خلفية الصادرات القوية.

وأشار إلى أن قروض الأسر التي قدمتها البنوك في كوريا الجنوبية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، مدفوعة بزيادة قروض الرهن العقاري، مما يجعل البنك المركزي لا يزال حذرا في خفض أسعار الفائدة.

ومن جانبه .. قال محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزى "ري تشانغ-يونغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في التضخم.

وبذلك واصل بنك كوريا المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد تجميدها منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بسبع زيادات متتالية في سعر الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023، وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة القياسي أيضا عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي المرة السابعة على التوالي.