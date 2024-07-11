الاقتصاد

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع موقف تنفيذ المشروعات بحي "جاردن سيتي الجديدة"

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القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري المشرف على مشروعات الحي السكني" جاردن سيتي الجديدة " لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وخلال الاجتماع، استمع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لشرح عن الموقف التنفيذي للمشروعات، وكذا العقبات التي تواجه الشركات المنفذة، حيث قدم أعضاء المكتب الاستشاري المشرف على المشروع عرضاً تقديمياً لجميع الأعمال التي تم تنفيذها.
وشدد " عبدالرازق " على جميع الشركات المنفذة، وكذا المكتب الاستشاري ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع، وقام بمناقشة مديري المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال فيما تم ويجري تنفيذه.

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وأكد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة إنهاء المشروعات بأفضل جودة ممكنة، ولاسيما التشطيبات الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بين العمارات.
وعقب الاجتماع، قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، بجولة موسعة لتفقد الأعمال التي تنفذها الشركات المسند لها المشروعات الخاصة بنطاق الحي، مؤكدًا ضرورة أن يتم الاستعداد نظرا لأنه سيتم قريبا طرح حجز وحدات الحى .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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