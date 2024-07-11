شكرا لقرائتكم خبر عن لتلاشي تأثير الإعصار بيريل..تراجع أسعار البترول بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعارالعالمية للبترول أمس الأربعاء الموافق 10-7-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء تراجع نتيجة تلاشي تأثير الإعصار بيريل، كما أبرزت بيانات التضخم ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين، التي تعد أكبر مستورد للخام.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 84.19دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.02دولار للبرميل .وسجل خام أوبك 85.91دولار للبرميل.