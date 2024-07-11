الاقتصاد

لتلاشي تأثير الإعصار بيريل..تراجع أسعار البترول بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الخميس، 11 يوليو 2024 11:00 ص

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعارالعالمية للبترول أمس الأربعاء الموافق 10-7-2024.


وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء تراجع نتيجة تلاشي تأثير الإعصار بيريل، كما أبرزت بيانات التضخم ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين، التي تعد أكبر مستورد للخام.

 

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 84.19دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.02دولار للبرميل .وسجل خام أوبك 85.91دولار للبرميل.

 


النفط

 

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محررين الخليج 365

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