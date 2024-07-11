شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. تطورات أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة بحوث الغرفة التجارية في مصر، استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس لتسجل أسعار الفراخ نفس مستويات أمس عند 75 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً.

وكشفت في تقريرها، فيما يتعلق بأسعار البيض فقد سجل مستويات 142 جنيها للأبيض و 147 للأحمر و 137 جنيها للبلدي تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بزيادة 15 إلى 20 جنيها بحسب المحافظة.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط بحوالي 20 جنيهات في المزارع من مستويات 95 إلي 75 جنيها بالتزامن مع زيادة الإنتاجية لدى المزارع.



