شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: مصر منفتحة على سوق يتجاوز 3مليارات مستهلك والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذى تنامى الى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ميركوسور وتركيا والولايات المتحدة.

ودعا الوكيل خلال مجلس الأعمال المصري الصريبي المستثمرين من صربيا لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك للتصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية.



وتابع، مع اتفاقية التجارة الحرة المقبلة مع صربيا، فإن تعاوننا الثنائي سيتنامى، وعلينا أن نحوله إلى تعاون ثلاثي يستهدف كل تلك الأسواق الواعدة في مناطق التجارة الحرة، وفي جميع أنشطتنا، كان دعم سيدات الاعمال من ضمن اولوياتنا منذ عقد من الزمن، حيث أنشأنا لجنة سيدات الأعمال، أولاً في الإسكندرية، ثم في جميع غرفنا ثم بالاتحاد، لرفع مستوى الوعي وتقديم الخدمات والمعونة الفنية لسيدات الأعمال و الشركات الناشئة النسائية.

وأعلن أن المستفيدين من مشاريع منح الاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات العشر الماضية، كانوا أكثر من 50٪ من الشباب، وأكثر من 60٪ من النساء، ونحن نعمل على زيادة حصتهم.



