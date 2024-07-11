الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 11-7-2024 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الخميس، 11 يوليو 2024 11:30 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 11-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.17جنيه للشراء، و13.17جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.25جنيه للشراء، و13.17جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.17 جنيه للشراء.

13.17جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.25جنيه للشراء.

13.17جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.17جنيه للشراء.

13.19جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.26جنيه للشراء.

13.18جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.24جنيه للشراء.

13.17جنيه للبيع.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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