شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين غرفة القاهرة والاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين لبحث زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الغرفة التجارية القاهرة برئاسة أيمن العشرى عن تعاون جديد مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لدعم الصادرات المصرية والعربية.

واستقبل أيمن العشري الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لبحث سبل جديدة لزيادة الصادرات المصرية طبقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي لزيادة الصادرات المصرية إلى 100مليار دولار سنويًا، جاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة.

وإتفق الطرفات على إعلان حالة طوارئ للترتيب لإقامة منتدى أعمال يتم فيه دعوة كافة الجهات المعنية لمناقشة أهم السبل التي تؤدي إلى رفع معدلات الصادرات المصرية في القطاعات المختلفة.

وأكّد أيمن العشري على أهمية أن يتم توسيع نطاق المنتدى ليضم مسئولين وكافة الجهات المعنية ورجال أعمال من مصر والدول العربية؛ حتى تكون الإفادة أكبر ويتم بحث الموضوع من خلال نطاق واسع، والأهم بحث مميزات الدول العربية وسبل التكامل الحقيقي الذي يصب في صالح اقتصاديات بلادنا، ولذلك لابد أن تكون الترتيبات لهذا المنتدى على أعلى مستوى ويشمل أدق التفاصيل، ثم يتم تحديد موعده طبقًا لأجندة المسئولين المصريين حتى يتم الاستفادة من المنتدى بالشكل الذي يفيد المجتمع العربي ككل.

وأكّد "العشري" على أهمية عقد ورش عمل تنظيمية تسبق هذا المنتدى بالتنسيق بين الغرفة والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ، مع التركيز على وضع أولويات للقطاعات التي يتم السعي لزيادة صادراتها على الصعيد العربي والاهتمام بالاستفادة بكافة الثروات العربية التي تتميز بها كل دولة وتطويعها للمنفعة العامة بين الدول العربية بالتكامل بينها .

ولفت "العشري" إلى أن منتسبي غرفة القاهرة في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والخدمية يستطيعون التكامل مع نظرائهم في الدول العربية بجانب منتسبي الغرف التجارية الأخرى على مستوى الجمهورية بما يحقق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية بصفة خاصة والعربية بشكل عام .

ومن جانبه أكّد الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين أن أهمية التعاون بين الاتحاد والغرفة لزيادة الصادرات المصرية تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية المصرية، وكذلك رفع معدلات الصادرات العربية ككل والسعي إلى التعاون العربي بما يحقق الطفرة الحقيقية في الصادرات العربية، وهو ما يسعى إليه الاتحاد مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار"الرفاعي" إلى أهمية التنسيق مع الغرفة التجارية للقاهرة لتنظيم هذا المنتدى الذي يناقش آليات التعاون والتكامل العربي لدفع معدلات الصارات العربية في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأولويات في القطاعات المستهدف زيادة صادراتها على صعيد الدول العربية، وأنه سيتم تكثيف اللقاءات وورش العمل مع غرفة القاهرة من أجل تنظيم منتدى أعمال يليق بالهدف المراد الوصول إليه وهو زيادة صادرات الدول العربية ككل.