شكرا لقرائتكم خبر عن مد عمل المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر تنتهي في سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصادر حكومية عن قيام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بمد عمل المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر تنتهي في نهاية سبتمبر 2024 لحين التشكيل الجديد للمجالس أو التجديد لمجالس إدارات المجالس التصديرية الحالية.

والتقى رؤساء المجالس التصديرية اليوم مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تحديث خطة زيادة الصادرات وكذلك الأسواق التصديرية المستهدفة في العام المالي الجديد 2024-2025.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا العالقة على رأسها تجديد فترة المجالس التصديرية أو تشكيل مجالس جديدة بعد انتهاء فترة مجالس الإدارات الحالية بنهاية يونيو 2024.

واطلع الوزير على ملفات كل مجلس تصديري ومعرفة متطلبات المصدرين خاصة فيما يتعلق بملف رد أعباء التصدير ومتأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.