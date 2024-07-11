شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجموعة "مون دراجون" يزور مصنع "كوبريسي إيچيبت" إحدى شراكات ابدأ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً لسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية، استقبل أعضاء مبادرة "ابدأ" مؤخرا، "إينيجو ألبيزوري" رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة "مون دراجون" الإسبانية والوفد المصاحب له، وعدد من ممثلي السفارة الإسبانية في مصر، بمصنع "كوبريسي إيجيبت" بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة "Copreci" الإسبانية التابعة لمجموعة "مون دراجون" العالمية، ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز (للبوتاجاز) في مصر وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ممثلًا في شركة "فريش إليكتريك".

وفي هذا الإطار اصطحب أعضاء مبادرة "ابدأ"، "إينيجو" في جولة داخل المصنع، التقى خلالها بمديري الإنتاج وعدد من العمال، لتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفي ختام جولته التفقدية اجتمع "إينيجو" مع أعضاء مبادرة "ابدأ"، و"م/ هاني فهمي" المدير التنفيذي لمجموعة "فريش إليكتريك"، وذلك لاستعراض خطط التشغيل الحالية والمستقبلية للمصنع، ومناقشة سبل التعاون المشترك.

واستهل "إينيجو" حديثه بالإشادة بجهود مبادرة "ابدأ"، والتعاون المثمر بينها وبين شركة "كوبريسي" الإسبانية، كما أشار إلى رغبتهم في زيادة الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها مناخ الاستثمار بمصر.

جديرًا بالذكر أن شركة ابدأ لتنمية المشروعات-الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" الإسبانية أمس على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بهدف تعميق أوجه التعاون في عدد من القطاعات والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها لتطوير قطاع الصناعة وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق رؤية مصر 2030.