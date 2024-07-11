شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلب دول الأمريكيتين من النفط لـ 24.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

انخفض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الأول من عام 2024 بحوالي 330 ألف برميل يوميا، أي بنسبة %0.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، ليبلغ نحو 45.7 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 280 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، ضمن مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض طلب دول الأمريكيتين خلال الربع الأول من عام 2024 بمقدار 260 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 24.7 مليون برميل يوميا .

ويعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 60 ألف برميل يوميا ، وانخفاض إجمالي الطلب في كندا والمكسيك بنحو 200 ألف برميل يوميا.

وانخفض الطلب الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2024، متأثراً بانخفاض الطلب المحلي بنحو 700 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير ليصل إلى حوالي 19.6 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2023 ، حيث أثرت اضطرابات الطقس سلباً على استهلاك وقود السيارات وانخفض الطلب على الغازولين وحده بمقدار 602 ألف برميل يوميا وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

كما تسبب ضعف نشاط التصنيع جراء تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تراجع الطلب على الوقود الصناعي - لا سيما وقود الديزل.



