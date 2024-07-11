شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنوك

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الخميس، في البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات العملة الخضراء، التي شهدت ارتفاعا أمس.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 47.95 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري اليوم، 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، مسجلا 47.095 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي، مسجلا 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك فيصل الإسلامي، 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، مسجلا، 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع.