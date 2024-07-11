شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 250.87 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، خلال تعاملات الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 286.70 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 262.81 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 250.87 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 215.03 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 167.24 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 143.35 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 8916 ريالا، وسعر الجنيه الذهب 2007 ريالات، فيما سجل سعر كيلو الذهب 286.696 ألف ريال.