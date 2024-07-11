شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3215 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الخميس، مقارنة بآخر مستويات المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم، 3674.25 جنيه للبيع، و3657.25 جنيه للشراء، بانخفاض 11.5 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم، 3368 جنيها للبيع، و3352.5 جنيه للشراء، بتراجع 10.5 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بنحو 10 جنيهات، عن آخر مستوياته، مسجلا 3215 جنيها للبيع، و3200 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 2755.75 جنيه للبيع، و2742.75 جنيه للشراء، بانخفاض 8.5 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2143.25 جنيه للبيع، و2133.25 للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 1837.25 جنيه للبيع، و1828.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 25720 جنيها للبيع، و25600 جنيه للشراء، بانخفاض 80 جنيها.