الاقتصاد

أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية في محافظة عنيزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة، فرصة استثمارية، أمام منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الأمانة أن الفرصة تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة مدينة متخصصة لبيع مواد ومعدات البناء والأثاث وخدمات مساندة على طريق عثمان بن عفان شمال محافظة عنيزة، على مساحة 355,858م2، داعية المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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