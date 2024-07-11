شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 104 شركات

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 11792 نقطة، وبتداولات بلغت 6.420 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 219.352 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.132 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 104 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 116، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، ومياهنا، ورسن، وتالكو، ومجموعة إم بي سي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، المواساة، والخدمات الأرضية، والوطنية للتعليم، والكثيري، وباتك، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1%، عند 25776 نقطة، وبتداولات بلغت 24.042 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.374 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.110 مليار ريال.وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 19، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.