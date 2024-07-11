شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصات العربية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

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بورصة الكويت

بورصة قطر

بورصة مسقط

بورصة الأردن

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.55 %، عند 13.433,97 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 %، ليستقر عند 1.087,91 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.68 % بمجموع 979,78 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.89 % بمجموع 12.577,69 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 223 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 699 مليار درهم مغربي.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 58ر37 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7097 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر0 %، وسط تداول 5ر184 مليون سهم عبر 11264 صفقة نقدية بقيمة 10ر43 مليون دينار (نحو 4ر131 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيس 80ر57 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5923 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 99ر0 % من خلال تداول 5ر92 مليون سهم عبر 4492 صفقة نقدية بقيمة 15ر11 مليون دينار (نحو 34 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر34 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7751 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 % من خلال تداول 9ر91 مليون سهم عبر 6772 صفقة بقيمة 9ر31 مليون دينار (نحو 2ر97 مليون دولار).وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 39ر25 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5704 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 67 مليون سهم عبر 2979 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 ملايين دينار (نحو 14ر27 مليون دولار).أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع بـ 15.67 نقطة، أي بنسبة 0.15 % ليصل إلى مستوى 10177.27 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 187 مليونا و318 ألفا و653 سهما، بقيمة 432 مليونا و653 ألفا و450.418 ريالا، نتيجة تنفيذ 17096 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 588 مليارا و773 مليونا و721 ألفا و610 ريالات، مقابل 587 مليارا و309 ملايين و938 ألفا 58.510 ريالا، في الجلسة السابقة.أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4700.24 نقطة مرتفعًا 4.7 نقاط وبنسبة 0.10 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4695.58 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و168 ألفًا و581 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 48.5 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت مليونين و270 ألفًا و5 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.063 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.37 مليار ريال عُماني.أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.39%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2427.04 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2806 صفقات.