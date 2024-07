شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى بالقطاعات الواعدة.. 76% نموا في سجلات الخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات اللوجستية

الدمام - شريف احمد - سجل قطاع الخدمات اللوجستية نموًا بنسبة 76% بعدد 11,928 سجلًّا، محققًا النسبة الأعلى في القطاعات الواعدة وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة خلال الربـع الثاني من العام الجاري 2024، التي تناولت أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة في مختلف مناطق المملكة.ونما قطاع الذكاء الاصطناعي بحسب النشرة بنسبة 53% بعدد 8,948 سجلًّا، وتفوقت منطقة الرياض على باقي مناطق المملكة في إصدار السجلات التجارية في القطاع بواقع 5.492 سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 1.789 سجلًّا، والشرقية بـ 939 سجلًّا، ثم المدينة المنورة بـ 254 سجلًّا، وعسير بـ 115 سجلًّا تجاريًّا. وشهدت خدمات الحوسبة السحابية بحسب البيانات الصادرة في نشرة قطاع الأعمال لوزارة التجارة، نموًّا بواقع 43% بـ 2.358 سجلًّا في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بـ 1.648 سجلًّا في الفترة نفسها من العام 2023م، وتفوقت منطقة الرياض على باقي المناطق بواقع 1446 سجلًّا تجاريًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 473 سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بـ 272 سجلًّا ،والمدينة المنورة بـ 57 سجلًّا، تلتها منطقة القصيم بـ 25 سجلًّ تجاريًّا.وسجل قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية نموًّا في السجلات المصدرة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 29%، حيث تم إصدار 336 سجلًّا تجاريًّا في الربع الثاني من عام 2024م، مقارنة بإصدار 260 سجلًّا تجاريًّا في الربع المماثل من عام 2023.