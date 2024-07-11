الاقتصاد

أعلى مستوى منذ مايو.. أسعار الذهب ترتفع بهذه النسبة

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى منذ مايو.. أسعار الذهب ترتفع بهذه النسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، متجاوزة حاجز 2400 دولار للأونصة بعد صدور بيانات تشير إلى انخفاض غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وقد ارتفع الذهب في تعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2406.99 دولارات للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو.

أسعار الذهب

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% لتصل عند 2412.60 دولاراً.
فيما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% لتصل عند 31.63 دولاراً للأونصة.
وارتفع البلاتين بنسبة 1.9% ليصل عند 1008.35 دولارات، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.6% ليصل إلى 1002.54 دولار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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