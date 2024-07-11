شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى منذ مايو.. أسعار الذهب ترتفع بهذه النسبة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، متجاوزة حاجز 2400 دولار للأونصة بعد صدور بيانات تشير إلى انخفاض غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي.وقد ارتفع الذهب في تعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2406.99 دولارات للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو.كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% لتصل عند 2412.60 دولاراً.فيما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% لتصل عند 31.63 دولاراً للأونصة.وارتفع البلاتين بنسبة 1.9% ليصل عند 1008.35 دولارات، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.6% ليصل إلى 1002.54 دولار.