معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة خلال يونيو للشهر الثالث على التوالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن أسوأ ارتفاع للأسعار منذ أربعة عقود بدأ في التلاشي تدريجياً، الذي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم، أن الأسعار الاستهلاكية انخفضت بنسبة 0.1% من مايو إلى يونيو بعد أن ظلت ثابتة في الشهر السابق، وهو أول انخفاض شهري في التضخم العام منذ مايو 2020 عندما كان الاقتصاد مشلولاً بسبب الجائحة.

وعلى أساس سنوي، بينت وزارة العمل أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3% في يونيو، وهو معدل أقل من 3.3% في مايو، ومن المتوقع أن التضخم يعود إلى 2%.

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