بيان إلحاقي بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

إلحاقاً لبيان وزارة التجارة الصادر بتاريخ 5 / 11 / 1445هـ الموافق 13 / 5 / 2024م، بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض للدورة (1446 – 1450هـ)، التي أجريت خلال الفترة من ( 19- 26 / 10 / 1445هـ) الموافق (28 / 4 ـ 5 / 5 / 2024 م) ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق المترشحين والناخبين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، والتي تبيَّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، قامت الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وبناء على ذلك، أقرت لجنة الانتخابات استكمال إجراءات العملية الانتخابية على النحو الآتي: إلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها المترشحين، إبلاغ الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بأحقيتهم بالتصويت وذلك بتاريخ 12/ 1 /1446 هـ الموافق 18/ 7 / 2024م، يبدأ التصويت من الساعة (8) صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 22/ 1/ 1446هـ الموافق 28 / 7 /2024 م، وينتهي الساعة (6) مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26/ 1 /1446 هـ الموافق 1 / 8 /2024 م، الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصويت وإعادة فرز الأصوات وذلك بتاريخ 26 / 1 / 1446 هـ الموافق 1/ 8/ 2024م.

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