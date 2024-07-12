كازاخستان تخفّض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

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خفض الفائدة

الدمام - شريف احمد - خفّضت كازاخستان أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في ظل تراجع التضخم بشكل تدريجي.وذلك بالرغم من تراجع قيمة العملة المحلية "التينغ" بشكل ملموس منذ قرار البنك المركزي الكازاخستاني في مايو الماضي بخفض الفائدة.وخفّض البنك المركزي الكازاخستاني سعر الفائدة القياسية من 5ر14% إلى 25ر14% اليوم.وكان جميع الخبراء يتوقعون خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، حيث ذكر صنّاع السياسات لدى البنك في بيان أن "مخاطر التضخم مازالت قائمة"، في إشارة إلى التضخم في روسيا وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف الموازنة والطلب المحلي وتزايد الاقراض الاستهلاكي في البلاد.