صندوق النقد: انخفاض التضخم في مصر لأقل من 28%

الشارقة - اميمة ياسر - قال صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن معدل التضخم فى مصر انخفض للشهر الرابع على التوالى لأقل من 28%، فى شهر يونيو 2024، من نسبة تضخم بلغت 35.6% فى شهر فبراير الماضى، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلى.

وقالت ايفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، قبل أيام، إن صندوق النقد الدولى، أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته فى 29 يوليو الجارى، بدلا من يوم 10 يوليو الجارى، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.