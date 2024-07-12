شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة في تونس والمغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة تونس

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.62%، عند 13.516,89 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.78 %؛ ليستقر عند 1.096,41 نقاط، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.55% بمجموع 985,18 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.75 % بمجموع 12.672,64 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 241 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 702 مليار درهم مغربي.أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع طفيف ليصل عند 8789.45 نقطة.‏ وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.5 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار ‏أسهم 15شركة على ثبات.