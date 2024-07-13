بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت مع بداية تعاملات اليوم، السبت، حيث تراجع الجرام 17 جنيها، مقارنة بمستواه أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لما نشره موقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2155 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2771 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3233 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3695 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25864 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2411.4300 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، بهبوط 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.