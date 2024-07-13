الاقتصاد

تراجع حاد لأسعار الدواجن في الأسواق

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف ماهر النسيم عضو اتحاد الدواجن، عن سبب تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق لزيادة الكميات المعروضة من قبل المنتجين، موضحًا أن أصحاب المزارع عمدوا خلال الفترة الحالية على طرح منتجاتهم بأسعار مخفضة خوفًا من نفوقها بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى تراجع أسعارها بمختلف الأسواق.

وأشار نسيم في تصريحات لــ موقع مصراوي، إلى أن المنتجين تكبدوا خسائر فادحة خلال الساعات الماضية حيث أنهم طرحوا منتجاتهم بأسعار أقل من تكلفة التثمين، موضحًا أن تكلفة الفرخة زنة كيلو من التثمين 83 جنيهًا، بينما تم طرحها للتجار بسعر 65 جنيهًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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