البورصة المصرية تربح 1.9 مليار جنيه في أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 1.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 1.910 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 0.1%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.27%، محققًا 28287.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.89% ليصل إلى 6278.65 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 9095.52 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 236 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 3.718 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 422 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

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