شكرا لقرائتكم خبر 100 ألف سيارة واردة للموانئ السعودية خلال يونيو بزيادة 34% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أعداد السيارات الواردة إلى الموانئ السعودية خلال يونيو 2024 زيادة بنسبة 33.93%، لتصل إلى 101,146 سيارة، مقارنة بـ75,524 سيارة العام الماضي، حسب تقرير الهيئة العامة للموانئ الشهري.

وارتفع حجم الطنيات المناولة في الموانئ السعودية خلال يونيو بنسبة 9.16%، لتصل إلى 27,640,795 طنا، مقارنة بـ25,320,449 طنا في الشهر نفسه من 2023.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعا بنسبة 7.78%، لتصل إلى 228,031 حاوية، مقارنة بـ211,568 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023.

كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 9.85%، لتصل إلى 245,569 حاوية، مقارنة بـ223,547 حاوية العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 584,906 أطنان، والبضائع السائبة الصلبة 4,967,385 طنا، والبضائع السائبة السائلة 15,551,736 طنا.

فيما استقبلت الموانئ 1,821,863 رأس ماشية، بانخفاض قدره 8.51%، مقارنة بـ1,991,248 رأس ماشية في الفترة ذاتها لـ2023.

وبلغت أعداد حاويات المناولة 594,972 حاوية، بانخفاض قدره 15.51%، مقارنة بـ704,197 حاوية العام الماضي.

كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 54.89% لتصل إلى 121,372 حاوية، مقارنة بـ269,082 حاوية خلال 2023.

وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 3.41%، لتصل إلى 962 سفينة، مقارنة بـ996 سفينة عام 2023.

كما سجلت أعداد الركاب انخفاضا بنسبة 18.66%، لتصل إلى 55,289 راكبا، مقارنة بـ67,970 راكبا العام الماضي.

يذكر أن «موانئ» أطلقت خلال الربع الأول من 2024 نظام مجتمع الموانئ (PCS)، تحت مظلة النافذة اللوجستية الموحدة «لوجستي»، لتوفير أكثر من 250 خدمة الكترونية بالموانئ، بما يسهم في زيادة تنافسية قطاع النقل البحري، ورفع إنتاجية قطاع الموانئ، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

حركة الموانئ خلال يونيو 2024

أعداد السيارات

101,146 سيارة في يونيو 2024.

75,524 سيارة في يونيو 2023.

الزيادة بنسبة 33.93%.

حجم الطنيات

27,640,795 طنا في يونيو 2024.

25,320,449 طنا في يونيو 2023.

الزيادة 9.16%.

الحاويات الصادرة

228,031 حاوية في يونيو 2024.

211,568 حاوية في يونيو 2023.

الزيادة 7.78%.

الحاويات الواردة

245,569 حاوية في يونيو 2024.

223,547 حاوية في يونيو 2023.

الزيادة 9.85%.

حاويات المناولة

594,972 حاوية في يونيو 2024.

704,197 حاوية في يونيو 2023.

انخفاض 15.51%.

حاويات المسافنة

121,372 حاوية في يونيو 2024.

269,082 حاوية في يونيو 2023.

انخفاض 54.89%.

الحركة الملاحية