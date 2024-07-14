شكرا لقرائتكم خبر «الطاقة والاقتصاد» .. تحد عالمي لالتقاط الكربون واستخدامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منصة أب لينك (UpLink) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحدا عالميا حول التقاط واستخدام الكربون؛ يهدف إلى تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون.

وكان الإعلان عن هذا التحدي قد تم في جلسة رئيسة بعنوان: «هدف التنمية المستدامة الثالث عشر وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ العمل المناخي»، ضمن أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2024 المعني بالتنمية المستدامة.

ويهدف التحدي إلى تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول متميزة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التحول المستدام في الأنظمة، بما في ذلك التقنيات الجديدة والمبتكرة لالتقاط الكربون وإعادة استخدامه، والتكامل الصناعي، كما يؤكد أهمية تقنيات التقاط واستخدام الكربون، والدور الحيوي الذي تلعبه الابتكارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ويسلط الضوء على دور إزالة الكربون في تحقيق الحياد الصفري بحلول منتصف القرن.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن قضية تغير المناخ والاستدامة هي قضية عالمية.

لا يمكن التعامل معها في نطاقات إقليمية، أو كمسألة محلية صغيرة، بل يجب أن تتم معالجة هذه القضية على نطاق عالمي.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية من هذا المنطلق، تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، وذلك من خلال استخدام نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي لا يقتصر على تخفيف تأثير الانبعاثات الكربونية فحسب، بل يعيد تقييم الكربون كمورد ذي قيمة اقتصاديةٍ حقيقية، بدلا من كونه مؤثرا سلبيا في التغير المناخي.

وأشار إلى أن المملكة، تماشيا مع هذه الرؤية، ومن أجل استغلال القيمة الاقتصادية للكربون على مستوى العالم، قامت بالشراكة مع منظمات رائدة بإطلاق تحدي التقاط الكربون واستخدامه، مؤكدا أن المملكة تقود، بالمشاركة في تبني مثل هذا التحدي، تغييرات مؤثرة في جهود مواجهة التغير المناخي، حيث تمثل هذه المسابقة فرصة للأفراد والمنظمات لتحويل تحديات الغد إلى حلول اليوم، من خلال الجهود المشتركة والابتكارات الرائدة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم «إن المملكة حريصة على تحقيق انتقال عادل ومنتظم وعملي للطاقة، وتعمل نحو تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون.

من خلال هذا التحدي، ومع إيماننا بأهمية الابتكار، فإننا نتطلع إلى رؤية حلول مبتكرة تتعلق بالاقتصاد الدائري للكربون.

كما نشجع المبتكرين والمفكرين والشركات على تقديم حلول مختلفة، حيث وإن كانت تبدو صعبة التنفيذ في الوقت الحاضر، إلا أنها قد تصبح حقيقة في المستقبل القريب».

يذكر أن المملكة ملتزمة، التزاما طويل الأمد، بالعمل، والتعاون مع دولٍ أخرى، على مواجهة تغير المناخ والحد من آثاره، وقد تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون في إطار جهودها لخفض وإزالة الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

تحد عالمي حول التقاط واستخدام الكربون

الجهات الداعمة:

وزارة الطاقة

وزارة الاقتصاد والتخطيط

منصة (UpLink) التابعة للمنتدى الاقتصادي

فترة المشاركة:

10 يوليو ـ 12 سبتمبر 2024

معايير تقييم المشاركات:

القابلية للتوسع

الجدوى التجارية

جاهزية التقنية

النجاح في الحصول على التمويل

تكريم الفائزين:

إشراكهم في نظام أب لينك للابتكار، وهو برنامج مخصص للمؤسسين والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من القادة.

جوائز مالية مجموعها 300000 فرنك سويسري، إضافة إلى حصولهم على دعم فني وتجاري وتشغيلي لتطوير وتوسعة نطاق أفكارهم.

التقديم عبر الرابط :

https://uplink.weforum.org/uplink/s/uplink-issue/a00TE0000080E1a/carbon-capture-and-utilization-challengeactiveTab=Challenge-Overview .