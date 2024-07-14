شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بشركات الكهرباء تحسبا لزيارات الوزير المفاجئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات الإنتاج والنقل والتوزيع تشهد حالة من الطوارئ يوميا وعلى مدار الساعة تحسبا لزيارات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المفاجئة التى ينظمها يوميا بأوقات مختلفة و بسرية تامة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يقوم بعمل زيارات مفاجئة ميدانية حتى فى أيام العطلات الرسمية، موضحا أن رؤساء الشركات أصدروا تعليمات لجميع القيادات بشركاتهم بإلغاء الإجازات لهم تحسبا لزيارات الوزير المفاجئة.

و أضاف المصدر، أن وزير الكهرباء يحرص فى زيارته على عدم اصطحاب اى من مساعديه أو الحرس الخاص به لضمان عدم تسريب مكان وتوقيت الزيارة، لافتا إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو الاطمئنان على سير العمل والتعرف على الوضع الفعلى للشبكة الكهربائية على أرض الواقع.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تفقد مركز خدمة عملاء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يوم الخميس الماضي فى زيارة مفاجئة بمفرده على الرغم من أنه اجازة رسمية ، كما تفقد أول أمس الجمعة مركز التحكم القومى الجديد و محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.