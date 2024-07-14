شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية ليصل لـ 6.8 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 110 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 6.8 مليون برميل يوميا ،وفي هذا السياق، ارتفع الطلب في البرازيل بنحو 80 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 3.1 مليون برميل يوميا، تزامناً مع الطلب القوي على الديزل وفئة المنتجات الأخرى وذلك وفقا التقرير الربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية.

كما ارتفع طلب دول أمريكا اللاتينية الأخرى بحوالي 30 ألف برميل يومبا مقارنة بالربع السابق ليبلغ 3.7 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،أن طلب دول أوراسيا على النفط شهد انخفاضاً على أساس فصلي، بلغ حوالي 70 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 ، ليصل إلى 5.2 مليون برميل يوميا، حيث انخفض طلب روسيا على النفط بمقدار 120 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 3.9 مليون برميل يوميا بينما ارتفع الطلب على النفط في باقي دول أوراسيا بنحو 50 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميا.