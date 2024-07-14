شكرا لقرائتكم خبر عن الخضروات والأسمدة على رأس السلع المساهمة بارتفاع الصادرات المصرية إلى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العلاقات المصرية الصربية زخماً اقتصادياً كبيراً في الفترة الأخيرة، مدفوعة بحالة التقارب على المستوى السياسي، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين.

وانعكست العلاقات السياسية المصرية الصربية على قيمة التبادل التجاري بين الجانبين وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 15%.

وتشير البيانات إلى أهم المجموعات السلعية التي أدت إلى زيادة الصادرات المصرية إلى صربيا عام 2023 وتضمنت ما يلي:

1- خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار.

2- أسـمدة بقيمة 18.5مليون دولار.

3- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار

وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023

1- تبغ بقيمة 75.6 مليون دولار .

2- حبوب بقيمة 2 مليون دولار.

3- الات وأجهـزة كهـربائيـة واجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.

4- أجهزة وأدوات ألية 2.7 مليون دولار.

5- مطاط ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 177% .