شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "معمل أجيال المحمول" بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 06:00 ص

قام المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتأسيس أحدث المعامل التكنولوجية "معمل أجيال المحمول" داخل مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة مع كبرى شركات الاتصالات في مصر، بهدف تكوين جيل شاب ومؤهل لـ"وظائف المستقبل" في العصر الرقمي.

إليك كل ما تريد معرفته:

1- المعمل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة للتدريب العملي في مجال شبكات المحمول.

2- يوفر المعمل بيئة حقيقية للتدريب على أحدث تقنيات شبكات المحمول، مثل الجيل الخامس وغيرها.

3- يساهم المعمل في إعداد المتدربين لسوق العمل ووظائف المستقبل.

4- يضم المعمل أبراج محمول حقيقية وأجهزة متقدمة.

5- يتميز المعمل بوجود برامج تسمح للمتدرب بالتحكم في كل مكوّن من مكونات الشبكة ومعرفة الأعطال وتصليحها وإدارة الشبكة.