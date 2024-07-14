شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات في مصر تواصل استقرارها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالأحد، 14 يوليو 2024 07:00 ص
كشفت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، آخر تطورات الأسعار في الأسواق، والتي تسجل استقرار للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع زيادة المعروض في السوق.
وسجل سعر الطماطم يسجل 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 12 إلى 20 جنيها والكوسة من 7 إلى 10 جنيهات والفاصوليا من 16 لـ 20 جنيها والجزر 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، ويضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار وتكاليف النقل والتشوين.
وتراجع سعر الباذنجان الأبيض إلى 7 و 9 جنيهات والفلفل الرومي 10 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الألوان 10 إلى 20 جنيها والفلفل الحامي الصوب 7 جنيهات والملوخية 4 إلى 6 جنيهات
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز