شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات في مصر تواصل استقرارها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، آخر تطورات الأسعار في الأسواق، والتي تسجل استقرار للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع زيادة المعروض في السوق.

وسجل سعر الطماطم يسجل 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 12 إلى 20 جنيها والكوسة من 7 إلى 10 جنيهات والفاصوليا من 16 لـ 20 جنيها والجزر 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، ويضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار وتكاليف النقل والتشوين.

وتراجع سعر الباذنجان الأبيض إلى 7 و 9 جنيهات والفلفل الرومي 10 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الألوان 10 إلى 20 جنيها والفلفل الحامي الصوب 7 جنيهات والملوخية 4 إلى 6 جنيهات