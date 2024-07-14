الاقتصاد

أسعار الخضراوات فى مصر تواصل استقرارها بالأسواق

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

الأحد، 14 يوليو 2024 07:00 ص

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، آخر تطورات الأسعار في الأسواق، والتي تسجل استقرارا للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع زيادة المعروض في السوق.

وسجل سعر الطماطم 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 12 إلى 20 جنيها والكوسة من 7 إلى 10 جنيهات والفاصوليا من 16 لـ 20 جنيها والجزر 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، وتضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار وتكاليف النقل والتشوين.

وتراجع سعر الباذنجان الأبيض إلى 7 و9 جنيهات والفلفل الرومي 10 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الألوان 10 إلى 20 جنيها والفلفل الحامي الصوب 7 جنيهات والملوخية 4 إلى 6 جنيهات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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