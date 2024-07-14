شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية في القاهرة، استقرار أسعار اللحوم في الأسواق بجميع أنواعها خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يوليو 2024 عند نفس مستويات الأسبوع الماضي دون تحرك يذكر.



وأشارت الغرفة التجارية في تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث إلي أن سعراللحوم "العجالي" يواصل استقراره بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.



وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.