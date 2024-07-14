شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ«أيان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق اللأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-08 الموافق 2024-07-14.

وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21.

وأشارت إلى أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 02/01/1446هـ ( الموافق 08/07/2024م).