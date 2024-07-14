شكرا لقرائتكم خبر عن «متطورة» تجدد اتفاقية تسهيلات مع «الراجحي المالية» بـ100 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة الراجحي المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل يوم الخميس الماضي.
وأضافت أن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن جزء من موجودات المحفظة الاستثمارية بما يوازي قيمة التسهيلات الائتمانية.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تغطية التوسع في استثمارات الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل يوم الخميس الماضي.
وأضافت أن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن جزء من موجودات المحفظة الاستثمارية بما يوازي قيمة التسهيلات الائتمانية.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تغطية التوسع في استثمارات الشركة.